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Роналду вошел в итоговый состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

Спорт
8 июня, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Португальцы прибудут в Россию для участия в турнире 14 июня

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/Daniel Perez

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Португалии по футболу объявил окончательный состав команды для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В состав включен форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду, который является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе. 32-летний футболист является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Полностью состав, в который вошли 23 человека, выглядит следующим образом:

  • вратари - Бету, Руй Патрисиу (оба - "Спортинг"), Жозе Са ("Порту");
  • защитники - Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Седрик ("Саутгемптон", Англия), Элизеу, Нельсон Семедо (оба - "Бенфика"), Жозе Фонте ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("Зенит", Россия), Пепе ("Реал", Испания), Рафаэл Геррейро ("Боруссия", Дортмунд, Германия);
  • полузащитники - Адриен Силва ("Спортинг"), Андре Гомеш ("Барселона", Испания), Данило Перейра ("Порту"), Жоао Моутинью ("Монако"), Пицци ("Бенфика"), Уильям Карвалью ("Спортинг");
  • нападающие - Андре Силва ("Порту"), Бернардо Силва ("Монако"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Нани ("Валенсия", Испания), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.

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