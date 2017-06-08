Роналду вошел в итоговый состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Португалии по футболу объявил окончательный состав команды для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В состав включен форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду, который является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе. 32-летний футболист является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
#ConfedCup squads confirmed for all eight participating nations— FIFA.com (@FIFAcom) June 8, 2017
Find out who will be heading to Russia 2017 ⚽️
➡️ https://t.co/P8K6X3Ommq pic.twitter.com/IleCur0x4z
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.