Объявлен окончательный состав сборной Мексики по футболу на Кубок конфедераций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Мексики по футболу определил окончательный состав на Кубок конфедераций 2017 года, в который вошли 23 игрока. Состав опубликован на официальном сайте команды.

Сборная Мексики является соперником команды России по группе А на Кубке конфедераций. Состав сборной Мексики выглядит следующим образом:

вратари - Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Родольфо Кота ("Гвадалахара"), Альфредо Талавера ("Толука");

защитники - Аланис Освальдо ("Гвадалахара"), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Рафаэль Маркес, Луис Рейес (оба - "Атлас"), Эктор Морено (ПСВ, Нидерланды), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия);

полузащитники - Джонатан дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Нидерланды), Эктор Эррера, Мигель Лайюн (оба - "Порту", Португалия);

нападающие - Хавьер Акино ("УАНЛ Тигрес"), Хесус Мануэль Корона ("Порту", Португалия), Джовани дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Хавьер Эрнандес ("Байер", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано ("Пачука"), Орибе Перальта ("Америка"), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания).

На групповом этапе Кубка конфедераций мексиканцы сыграют со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.