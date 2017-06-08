Мутко: первый матч на обновленном стадионе "Лужники" пройдет не раньше октября

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Первый после реконструкции футбольный матч на московском стадионе "Лужники" пройдет не раньше октября. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В четверг Мутко посетил "Лужники" вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Стадион готов. В ближайшее время будет завершена работа по благоустройству (стадиона и территории вокруг него). О проведении матча можно думать с октября-ноября", - сказал Мутко.

"Лужники" - это образец реализации крупных проектов с точки зрения качества, сроков. Это стадион высочайшего уровня, надеюсь, он еще долго будет служить москвичам и футболу вообще. В Лужниках будет мекка спорта, а также место отдыха москвичей и гостей города", - отметил вице- премьер РФ.

Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. На прошлой неделе было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал.

Как ранее говорил Мутко, планируется, что обновленные "Лужники" откроются матчем с участием сборной России.