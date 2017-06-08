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БК "Локомотив-Кубань" выступит в Кубке Европы в предстоящем сезоне

Спорт
8 июня, 14:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ранее "Известия" сообщили, что "Локомотив-Кубань" запросил у Евролиги wild card

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Болельщики "Локомотива-Кубани"

Болельщики "Локомотива-Кубани"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" будет выступать в Кубке Европы в следующем сезоне, речи об участии в Евролиге не идет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги.

Ранее "Известия" сообщили, что "Локомотив-Кубань" запросил у Евролиги wild card (специальное приглашение) и сохраняет надежду выступить в турнире в сезоне-2017/18.

"Локомотив-Кубань" будет участвовать в Кубке Европы как полуфиналист Единой лиги ВТБ, - заявили в пресс-службе. - Мы не сообщаем информацию о клубах, запрашивающих wild card, но в любом случае в предстоящем сезоне Евролиги не будет wild card, так как все клубы определены и вакантных мест нет".

Россию в предстоящем сезоне Евролиги будут представлять финалисты Единой лиги ВТБ - ЦСКА и "Химки".

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