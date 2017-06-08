Канадка Дабровски и индиец Бопанна выиграли Roland Garros в миксте

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Канадка Габриэла Дабровски и индиец Рохан Бопанна стали победителями Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн) в смешанном разряде.

В финале канадско-индийская пара, "посеянная" на турнире под седьмым номером, обыграла немку Анну-Лену Гренефельд и колумбийца Роберта Фара со счетом 2:6, 6:2, 12:10 (супер-тай-брейк). Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Для Дабровски и Бопанна эта победа стала первой в карьере на турнирах серии Большого шлема.

Из российских спортсменов в миксте принимала участие Алла Кудрявцева в паре с канадцем Даниэлем Нестором. Они проиграли в первом круге турнира.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.