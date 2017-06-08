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Смертин: Калининград станет воротами в Россию для европейских болельщиков ЧМ-2018

Спорт
8 июня, 14:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, июня. /ТАСС

Ранее на то, что Калининград может стать "точкой входа" в Россию для европейских болельщиков, обратил внимание врио министра культуры и туризма области Андрей Ермак

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Алексей Смертин

Алексей Смертин

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Калининград станет воротами в Россию для болельщиков из Европы, которые приедут на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал на церемонии открытия центра выдачи паспортов болельщиков в Калининграде бывший футболист сборной Алексей Смертин.

"Очень приятно, что Калининград задействован (в ЧМ-2018) - это такие ворота в страну со стороны Европы", - сказал Смертин, сравнив город с площадью железнодорожного вокзала, которая создает первое впечатление о городе и его гостеприимстве.

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"Вот этой площадью, я думаю, и будет являться Калининград, потому что болельщики, которые приедут сюда, на чемпионат мира, они не были в стране, и очень важно оказать им самый теплый прием. Я не сомневаюсь, что такой прием в Калининграде им будет оказан", - отметил он, добавив, что чемпионат мира даст толчок развитию футбола в регионе.

Центр выдачи паспортов болельщиков в Калининграде стал 11-м по счету в стране и уже приступил к работе. Как отметил врио заместителя главы правительства области Александр Рольбинов, Калининград становится "транзитным пунктом" в Россию для болельщиков из Европы. С ноября этого года центр начнет выдавать паспортов болельщиков (FAN ID), добавил он.

Ранее на то, что Калининград может стать "точкой входа" в Россию для европейских болельщиков, обратил внимание врио министра культуры и туризма области Андрей Ермак. По его словам, область, граничащая с Польшей и Литвой, доступна для любого вида транспорта - от велосипеда до самолета, и город может стать базой для тех, кто планирует посетить как матчи, которые состоятся в Калининграде, так и игры в других городах страны.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.

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