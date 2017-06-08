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Сборная России по футболу отправится в Санкт-Петербург на матч Кубка конфедераций 15 июня

Спорт
8 июня, 15:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

17 июня на стадионе "Санкт-Петербург" россияне сыграют с командой Новой Зеландии

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу 15 июня отправится в Санкт-Петербург, где 17 июня проведет первую игру на Кубке конфедераций. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Футболисты сборной Новой Зеландии приедут в Петербург 9 июня

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Чили 9 июня. Игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

"У нас есть 23 игрока, поэтому на каждую игру будет выходить основной состав. Никогда большие турниры не играли 11 футболистами, поэтому должны быть готовы все. После игры с чилийцами у нас будет день отдыха, потому что футболисты давно не были дома, затем 11-го собираемся, а 15-го отправляемся на игру", - сказал Черчесов.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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