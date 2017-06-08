Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды России

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Встреча со сборной Чили, как и с командой Бельгии, вписывается в концепцию подготовки сборной России к Кубку конфедераций по футболу. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Чили 9 июня. Игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Ранее под руководством Черчесова российская команда провела контрольные матчи против команд Венгрии (3:0), Бельгии (3:3), Кот-д'Ивуара (0:2), Румынии (1:0), Катара (1:2), Коста-Рики (3:4), Ганы (1:0) и Турции (0:0).

"Сборные Чили и Бельгии - разные команды, но обе вырисовываются из общей картины тех, с кем мы играли, они посильнее. Мы специально выбираем соперников, чтобы подготовка была разнообразной. Что касается чилийцев, на их континенте нет слабых команд", - отметил тренер.

"У нас есть полная информация по игрокам, потому что мы тренировались с датчиками. Соперник высокого уровня, поэтому встреча покажет, кто не готов: в прошлой игре потратили много сил, две недели до этого не играли, поэтому недостатки есть. Дмитрий Комбаров полностью здоров, мы им не стали рисковать, потому что любая маленькая травма может усугубиться. Нам надо подвести команду к матчу 17 числа, поэтому завтра не должно быть недовосстановленных игроков", - сказал Черчесов.

Также своим мнением относительно товарищеского матча с командой Чили поделился капитан российской сборной Игорь Акинфеев. "Глупо выделять у чилийцев одного Алексиса Санчеса. Это достаточно классная команда, с которой всегда интересно играть. Здесь проверяется потенциал, игра будет трудной, поэтому все в наших руках и зависит от нас", - сказал вратарь.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).