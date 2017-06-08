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Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой России

Спорт
8 июня, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ранее стало известно, что около 100 чилийских болельщиков в рамках акции гостеприимства, организованной Российским футбольным союзом, бесплатно посетят эту встречу

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Болельщики сборной Чили

Болельщики сборной Чили

© EPA/SEBASTIAN SILVA

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Воспитанники академии начальной футбольной подготовки "Мегасфера" перед товарищеским матчем Россия - Чили подарят болельщикам гостей памятные подарки и сувениры в рамках акции гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome". Об этом сообщается на сайте московской академии.

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Около 100 чилийских болельщиков бесплатно посетят футбольный матч с россиянами

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Чили 9 июня. Игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Ранее стало известно, что около 100 чилийских болельщиков в рамках акции гостеприимства, организованной Российским футбольным союзом (РФС), бесплатно посетят этот матч.

"Завтра перед началом товарищеского матча сборной команды Российской Федерации против сборной команды Чили мальчишки 2003 года рождения нашей академии подготовили сюрприз для болельщиков команды соперников и будут встречать чилийцев на столичном стадионе "ВЭБ-Арена" с памятными подарками и сувенирами", - говорится в сообщении.

Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".

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Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на игру команд России и Кот-д'Ивуара (0:2) в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России Алексеем Смертиным, который недавно был назначен на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом, гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики при поддержке РФС продолжили акцию Gentlefan и радушно встретили бельгийских болельщиков перед контрольной игрой сборных России и Бельгии (3:3). Встреча стала первым официальным футбольным матчем на сочинском стадионе "Фишт", которому предстоит принять игры Кубка конфедераций и чемпионата мира. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome".

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