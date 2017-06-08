Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 3:1 одержала победу над командой Италии в полуфинале чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (игроки не старше 20 лет), который проходит в Южной Корее.

В составе победителей дублем отметился Доминик Соланке (66-я и 88-я минуты), также гол забил Адемола Лукман (77). У итальянцев отличился Риккардо Орсолини (2).

Ранее в другом полуфинале сборная Венесуэлы в серии послематчевых пенальти одержала победу над сборной Уругвая. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались венесуэльцы - 4:3.

Матч за третье место (Италия - Уругвай) и финал (Англия - Венесуэла) пройдут 11 июня в корейском городе Сувон.

Сборная России участия на турнире не принимала. Также в число 24 команд, стартовавших на чемпионате, не попали сербы, являющиеся действующими чемпионами, и бразильцы, проигравшие в финале прошлого ЧМ среди молодежи.