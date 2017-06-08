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Российские автобусы Volgabus будут использоваться в Петербурге во время Кубка конфедераций

Спорт
8 июня, 16:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Кузов автобуса разработан таким образом, чтобы снизить уровень вибраций и шума в салоне

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ВОЛГОГРАД, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Болельщики Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге смогут приехать к стадиону на матчи турнира не на импортных автобусах, а на 18-метровых российских "гармошках" Volgabus. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании "Волгабас Волжский" Анатолий Бакулин.

"125 уникальных 18-метровых автобусов российского производства будут работать в Санкт-Петербурге в дни матчей Кубка конфедераций не только на городских линиях, но и на специальных маршрутах по доставке болельщиков к стадиону", - сказал Бакулин.

Он отметил, что эти автобусы ничуть не уступают своим импортным аналогам. "Автобусы нашего производства были переданы по контракту в город на Неве в начале 2017 года, эта поставка стала самой масштабной в столь короткие сроки в истории российского автобуспрома", - сказал гендиректор, уточнив, что эти же автобусы будут обслуживать и игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.

18-метровый автобус - "гармошка" Volgabus официально назван "СитиРитм-18", он является лучшим в России по пассажировместимости и способен взять на борт до 182 пассажиров. Флагман модельного ряда Volgabus оснащен двигателем MAN стандарта "Euro 5+" и большим числом электронных систем. Бортовой компьютер с мультиплексной системой следит за каждым компонентом и выводит информацию на дисплей водительской панели. Также электроника отвечает за безопасность поездки.

Кузов автобуса разработан таким образом, чтобы снизить уровень вибраций и шума в салоне, система освещения построена на базе LED-технологий. За комфортную температуру в салоне отвечает мощная климатическая система, а информаторы сообщают пассажирам об остановках, температуре и т. д. Большое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями. Для них предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и система наклона кузова к платформе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт- Петербурге будут сыграны четыре игры, в том числе матч открытия и финал. Встречи состоятся на стадионе "Санкт- Петербург", вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей.

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