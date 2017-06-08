Бабаев: "Спартак" и ЦСКА в РФПЛ сезона-2017/18 встретятся 13 августа и 10 декабря

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матчи между московскими "Спартаком" и ЦСКА в чемпионате России по футболу сезона-2017/18 состоятся 13 августа ("ВЭБ-Арена") и 10 декабря ("Открытие-Арена"). Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 августа, а "Спартак" - ЦСКА - 10 декабря", - сказал Бабаев.

Календарь чемпионата России сезона-2017/18 был утвержден на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в четверг. По словам Бабаева, чемпионат России начнется 16 июля, а завершится 13 мая.

"Последний тур перед перерывом пройдет 10 декабря. Это самый поздний конец первой части чемпионата на моей памяти. Впервые получится так, что клубы, которые в декабре сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вернутся в Россию и сыграют еще один тур чемпионата. Были выбраны такие даты, потому что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира", - отметил гендиректор ЦСКА.

"Идеальный календарь для всех сделать невозможно. Но он в целом всех удовлетворил. Понятно, что существуют разные нюансы: климатические, участие в еврокубках. Мы старались сделать календарь максимально удобным для болельщиков и игроков, но, к сожалению, не все реализуемо", - сказал Бабаев.

"Календарь чемпионата утвержден на все 30 туров, но еще будут некоторые изменения, так как, возможно, будут клубы, которые будут играть на одном стадионе. Плюс есть некоторые сложности у новичков лиги", - сказал Бабаев.