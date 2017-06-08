Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России по футболу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Фернандес вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций, однако из-за повреждения не сможет сыграть на турнире.

"Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня - ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически", - сказал Бабаев.

Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у 26-летнего Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам ФИФА, мог сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию.

"Переговоры с Тошичем продолжаются"

30 июня истечет срок контракта с ЦСКА сербского полузащитника Зорана Тошича. На вопрос, будет ли продлен контракт с игроком, Бабаев ответил: "Переговоры с Тошичем продолжаются".

В мае было объявлено об уходе из ЦСКА вратаря Сергея Чепчугова, который был в составе команды с 2010 года. "Есть варианты (трудоустройства Чепчугова). Мы хотим помочь Сергею. Думаю, что останется в премьер-лиге", - отметил гендиректор ЦСКА.