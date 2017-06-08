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Геркус: новичков у "Локомотива" будет немного, но усиление будет точечным

Спорт
8 июня, 17:23 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

Президент "Локомотива" считает, что травмированный защитник Ведран Чорлука вернется в строй ближе к зиме

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Большого количества новичков в летнее трансферное окно у "Локомотива" не будет, но усиление состава команды будет точечным. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент московского футбольного клуба Илья Геркус.

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На вопрос, много ли новых игроков будет у "Локомотива" летом, Геркус ответил: "Нет. Думаю, что пара человек. Будет точечное усиление. Есть много футболистов, с которыми мы на разных стадиях переговоров; эти вопросы требуют окончательного согласования, после чего вы все узнаете", - сказал Геркус.

"При этом мы очень серьезно рассчитываем на воспитанников академии. Могу выделить Галаджана, Галанина, Вагабова, Лапшова, Лысова и Тугарева", - отметил президент "Локомотива".

На вопрос, когда вернется в строй травмированный хорватский защитник Ведран Чорлука, Геркус ответил: "Думаю, ближе к зиме. У него разрыв ахилла, а это тяжелая травма".

"Локомотив" в сезоне-2016/17 занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, благодаря чему сыграет в групповом этапе Лиги Европы - 2017/18.

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