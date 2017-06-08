Резервная дата матча второго круга РФПЛ между "Спартаком" и ЦСКА - 20 февраля

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Резервная дата последнего тура первой части чемпионата России по футболу сезона-2017/18 - 20 февраля. Об этом журналистам сообщил вице-президент московского "Спартака" Наиль Измайлов.

В четверг на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) был утвержден календарь чемпионата страны сезона-2017/18. Согласно календарю, последний тур первой части турнира должен пройти 10 декабря, и в его рамках состоится матч "Спартак" - ЦСКА.

"На матч 10 декабря с ЦСКА есть резервная дата 20 февраля. Будем думать, когда лучше сыграть", - сказал Измайлов.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартует 16 июля.