Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Австрийское правительство поддержало заявку на проведение ОИ-2026 в Инсбруке и Тироле

Спорт
8 июня, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Столицу Олимпиады-2026 выберут летом 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Австрии поддержало совместную заявку Инсбрука и Тироля на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Австрии.

"Совет министров поддерживает возможное предложение о проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Тироле и Инсбруке и исследует, как и в какой мере федеральное правительство может внести свой вклад в финансирование проекта", - говорится в сообщении.

Инсбрук принимал зимние Олимпийские игры в 1964 и 1976 годах.

Столицу Олимпиады-2026 выберут летом 2019 года. Ранее сообщалось, что заявку на проведение Игр-2026 подаст швейцарский Сьон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
4
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
5
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
6
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
7
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
Темы дня
Загрузка...
Реклама