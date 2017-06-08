Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пицци: результат матча с россиянами важен для сборной Чили по футболу

Спорт
8 июня, 18:08 дата обновления: 8 июня, 18:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Главный тренер чилийской команды отметил, что подопечные Станислава Черчесова захотят хорошо выступить перед своими болельщиками 9 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хуан Антонио Пицци

Хуан Антонио Пицци

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Результат товарищеского матча с командой России важен для тренеров и футболистов сборной Чили. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.

Смотрите также
Станислав Черчесов

Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды России

Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

"Мы разбираем каждого соперника, в том числе и сборную России, для нас это сильный соперник, там хорошие футболисты. Не хотелось бы кого-то конкретно выделять, но российская команда сильна физически и в динамике. Результат для нас важен, это не просто товарищеский матч, а подготовка к важному турниру. Соперник захочет показать своим болельщикам, что он готов играть с лучшими сборными мира", - сказал Пицци.

Защитник сборной Чили Энцо Роко заявил, что российская команда может удивить гостей.

"Сборная России - это сильная команда в коллективных действиях, которая может сыграть хорошо на контратаках, она может удивить. В первую очередь россияне сильны, конечно, командными действиями", - сказал футболист.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Депутат предложил разрешить судам выносить смертный приговор с отсрочкой исполнения
3
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
4
Похищенного год назад в Москве сектантами пятилетнего мальчика нашли в Белоруссии
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
7
AP: Трамп оспаривает изложенную версию встречи с Коми
Темы дня
Загрузка...
Реклама