Пицци: результат матча с россиянами важен для сборной Чили по футболу

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Результат товарищеского матча с командой России важен для тренеров и футболистов сборной Чили. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.
Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня. Игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.
"Мы разбираем каждого соперника, в том числе и сборную России, для нас это сильный соперник, там хорошие футболисты. Не хотелось бы кого-то конкретно выделять, но российская команда сильна физически и в динамике. Результат для нас важен, это не просто товарищеский матч, а подготовка к важному турниру. Соперник захочет показать своим болельщикам, что он готов играть с лучшими сборными мира", - сказал Пицци.
Защитник сборной Чили Энцо Роко заявил, что российская команда может удивить гостей.
"Сборная России - это сильная команда в коллективных действиях, которая может сыграть хорошо на контратаках, она может удивить. В первую очередь россияне сильны, конечно, командными действиями", - сказал футболист.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).