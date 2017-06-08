Российский боксер Магомедов проведет бой в рамках поединка Ковалев - Уорд

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Ариф Магомедов, выступающий в средней весовой категории (до 72,6 кг), 17 июня в Лас-Вегасе проведет бой против американца Луиса Ариаса. Об этом ТАСС сообщил менеджер Магомедова Шамир Петросян.

"Ариф проведет бой с Ариасом в андеркарде боя Ковалев - Уорд", - сказал Петросян.

Главным боем в рамках вечера станет поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В активе Ариаса 17 побед (8 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Магомедова 18 побед (11 - нокаутом) и одно поражение.