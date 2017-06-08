Российский боксер Магомедов проведет бой в рамках поединка Ковалев - Уорд

Кораллы в Южно-Китайском море обесцветило повышение температурыСоциальная ответственность 8 июня, 19:12
СМИ: трое кандидатов подали заявки на участие в выборах президента МПКСпорт 8 июня, 19:07
Ученые оценили влияние производства хлеба на выбросы парниковых газовСоциальная ответственность 8 июня, 19:04
Латвийская теннисистка Остапенко впервые в карьере вышла в финал Roland GarrosСпорт 8 июня, 18:48
Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянамиСпорт 8 июня, 18:44
Без лишних неудобств: как будет организована безопасность на Кубке конфедерацийСпорт 8 июня, 18:42
Скворцова: россияне стали значительно меньше пить и куритьОбщество 8 июня, 18:35
AP: Трамп оспаривает изложенную версию встречи с КомиМеждународная панорама 8 июня, 18:32
Сбербанк обжалует решение суда по сделке с "Транснефтью"Экономика и бизнес 8 июня, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Ариф Магомедов, выступающий в средней весовой категории (до 72,6 кг), 17 июня в Лас-Вегасе проведет бой против американца Луиса Ариаса. Об этом ТАСС сообщил менеджер Магомедова Шамир Петросян.
"Ариф проведет бой с Ариасом в андеркарде боя Ковалев - Уорд", - сказал Петросян.
Главным боем в рамках вечера станет поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
В активе Ариаса 17 побед (8 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Магомедова 18 побед (11 - нокаутом) и одно поражение.