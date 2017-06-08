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Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянами

Спорт
8 июня, 18:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Браво недавно восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил в игре чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" 27 апреля

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Клаудио Браво

Клаудио Браво

© EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь английского "Манчестер Сити" и сборной Чили по футболу Клаудио Браво не принимает участие в тренировочном занятии команды накануне товарищеского матча с россиянами. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

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Матч между сборными России и Чили пройдет 9 июня, игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена", на котором чилийцы проводят тренировку. Браво недавно восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил в игре чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" 27 апреля. Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль и форвард "Арсенала" Алексис Санчес тренируются в общей группе.

"У Браво недавно была травма, он восстанавливается, мы постоянно на связи с медиками, возможно, мы его увидим на поле на Кубке конфедераций. Что касается Алексиса Санчеса, он только вчера прилетел, посмотрим на него на тренировке, я постараюсь принять правильное решение относительно его участия", - сказал главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци на пресс-конференции.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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