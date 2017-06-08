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Хоккеист Семенов определится с будущим клубом в ближайшие дни

Спорт
8 июня, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В конце мая "Авангард" обратился в КХЛ с заявлением о передаче прав на воспитанника клуба Семенова, который выступал за "Металлург" с 2015 года

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард Кирилл Семенов имеет предложения от трех клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в том числе от омского "Авангарда"; игрок определится со своим будущем в ближайшие дни. Об этом ТАСС заявил агент хоккеиста Станислав Романов.

В конце мая "Авангард" обратился в КХЛ с заявлением о передаче прав на воспитанника клуба Семенова, который выступал за "Металлург" с 2015 года. В понедельник новокузнецкий клуб объявил, что нападающий обменян в уфимский "Салават Юлаев". Заседание дисциплинарного комитета КХЛ по делу игрока состоялось в четверг.

"Дисциплинарный комитета КХЛ признал Семенова неограниченно свободным агентом. Нас это устраивает, можно сказать, что это лучший вариант. Мы ведем переговоры с тремя клубами, в том числе с "Авангардом". Решение будет принято сегодня-завтра", - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Семенов набрал 27 очков (13 шайб + 14 передач) в 60 матчах.

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