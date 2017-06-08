Польский футболист Вилюш стал игроком "Ростова"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с польским защитником Мацеем Вилюшем. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на три года.

Вилюш выступал за голландские "Херенвен", "Спарту", польские "Белхатув", "Корона Кельце" и "Лех". В составе национальной сборной Польши он провел четыре матча. В минувшем сезоне защитник провел за "Лех" 25 матчей в различных турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.