Польский футболист Вилюш стал игроком "Ростова"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с польским защитником Мацеем Вилюшем. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на три года.
Вилюш выступал за голландские "Херенвен", "Спарту", польские "Белхатув", "Корона Кельце" и "Лех". В составе национальной сборной Польши он провел четыре матча. В минувшем сезоне защитник провел за "Лех" 25 матчей в различных турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.