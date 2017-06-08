Вице-губернатор Краснодарского края: финансовая ситуация в ФК "Кубань" стабилизируется

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Финансовую ситуацию в футбольном клубе "Кубань", который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), удалось стабилизировать, сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

"Нет того расточительства, бездумья, которые было ранее, - пояснил вице-губернатор. - Что касаемо финансирования, в последние три месяца команда получает довольно стабильно зарплату, этот процесс налажен, он останавливаться не будет. Самая главная задача - выращивание своих молодых футболистов. Будет еще ряд кадровых решений, чтобы укрепить нашу детскую спортивную школу, интернат".

По его словам, в настоящее время долг перед бывшим тренером Даном Петреску еще не погашен. "Долги клуба перед игроками и перед субъектами футбола будут погашены. Меньше 30 процентов долгов - футбольные, остальные - нефутбольные. Клуб провел огромную работу", - сказал он.

Он отметил, что у клуба "есть боеспособная команда, есть тренерский штаб, который остается в полном составе". "Задача наша в этом году - занять самые высокие места, - добавил Коробка. - Клуб преодолел дно кризиса, которое было зимой и осенью, поэтому сейчас вектор выбран, самое главное - поддержка наших болельщиков".

Коробка добавил, что клубу нужно погасить долги, чтобы дозаявить игроков. В свою очередь, главный тренер "Кубани" Игорь Калешин отметил, что кардинальных изменений в составе не планируется. Он рассказал, что клуб рассчитывает сохранить одного из ключевых игроков - Игоря Армаша.

"Кубань" в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла седьмое место, в 38 матчах набрав 55 очков.