Клуб КХЛ "Металлург" подписал контракт с канадским форвардом Эллисоном

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" подписал контракт с канадским нападающим Мэттом Эллисоном. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года.
Эллисон выступает в КХЛ с 2008 года, он играл за команды "Динамо" (Рига), ХК МВД, "Торпедо", "Медвешчак", "Динамо" (Минск). В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за "Чикаго" и "Филадельфию". В прошедшем сезоне КХЛ он в составе минского "Динамо" провел 59 матчей, в которых набрал 51 очко (18 шайб + 33 результативные передачи).