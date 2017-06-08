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Клуб КХЛ "Металлург" подписал контракт с канадским форвардом Эллисоном

Спорт
8 июня, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" подписал контракт с канадским нападающим Мэттом Эллисоном. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года.

Эллисон выступает в КХЛ с 2008 года, он играл за команды "Динамо" (Рига), ХК МВД, "Торпедо", "Медвешчак", "Динамо" (Минск). В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за "Чикаго" и "Филадельфию". В прошедшем сезоне КХЛ он в составе минского "Динамо" провел 59 матчей, в которых набрал 51 очко (18 шайб + 33 результативные передачи).

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