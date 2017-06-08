Швейцарский тренер Шмидт будет готовить российских керлингисток к ОИ-2018

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Швейцарский тренер Роджер Шмидт будет готовить женскую сборную России по керлингу к Олимпийским играм 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Мы договорились со Шмидтом, он будет готовить команду к Олимпийским играм. Именно Шмидт готовил команду в последние годы на высоком уровне. К сожалению, в прошлом сезоне мы выступали без него, но задел хорошим результатам сделал Шмидт", - сказал Свищев.

Шмидт был тренером мужской сборной России до 2014 года, а позднее стал тренером-консультантом женской команды.