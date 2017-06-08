IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага

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IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флагаСпорт 8 июня, 21:07
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РИМ, 8 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов своего национального флага во время турниров, которые проходят под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
Ранее действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) рассказала, что не может выйти на соревнования ни в чем, что намекало бы на российский триколор. Чтобы не провоцировать скандальных ситуаций, она не может себе позволить даже накрасить ногти в цвета российского флага.
"Пытаясь обойти систему, можно найти много способов, но такое поведение со стороны спортсмена, который имеет нейтральный статус, является неуместным и не демонстрирует его позитивный настрой. Особенно в ситуации, когда Россия пытается вернуть себе членство в IAAF", - отмечается в сообщении организации.
IAAF пока допустила к участию в соревнованиях 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Ласицкене и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены. Выступать россияне могут только под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF все еще приостановлено.
На чемпионате Европы, который проходил в марте в Белграде, Клишина вышла в сектор для прыжков в длину, перетянув свои волосы резинкой цветов российского флага. У подобного решения спортсменки нашлись противники, так что IAAF решила регламентировать этот вопрос.