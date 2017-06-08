Румынская теннисистка Халеп вышла в финал Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Румынка Симона Халеп одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале Открытого чемпионата Франции (призовой фонд - более €36 млн) - второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу румынской спортсменки. 25-летняя Халеп во второй раз в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В 2014 году она в решающем матче соревнований уступила россиянке Марии Шараповой.

В финале Халеп, "посеянная" на турнире под третьим номером, сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.