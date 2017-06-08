Базаревич: преимущество БК ЦСКА над "Химками" в финале Единой лиги ВТБ велико

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Преимущество столичного ЦСКА над подмосковными "Химками" в финальной серии Единой лиги ВТБ слишком велико, поэтому не чувствуется интриги. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер мужской сборной России Серей Базаревич.

В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА дома обыграл "Химки" со счетом 94:88.

"Пока что не чувствуется, что это финальная серия. Нерв только по поводу судей есть, а не по поводу игры, - сказал Базаревич. - Хотелось бы больше эмоций от финала Единой лиги. У ЦСКА слишком большое преимущество над "Химками", и когда армейцы отрываются в счете - очень расслабляются".

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.