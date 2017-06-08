Иванов: баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над "Химками"

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив преимущество в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ над подмосковными "Химками. Об этом ТАСС рассказал почетный президент турнира Сергей Иванов.

В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА на своей площадке обыграл "Химки" со счетом 94:88.

"ЦСКА сыграл в своем стиле. Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков - как корова языком слизнула, - сказал Иванов. - Будет ли интрига в финальной серии? Не знаю, игра есть игра, но у ЦСКА подлиннее скамейка".

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.