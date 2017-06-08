Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"Спорт 8 июня, 22:15
Москва ожидает порядка 500-700 тыс. туристов на чемпионат мира по футболуСпорт 8 июня, 22:14
Россиянка Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на турнире в РимеСпорт 8 июня, 22:05
Иванов: баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над "Химками"Спорт 8 июня, 21:51
"Аэрофлот" проведет фотоконкурс для пассажиров ко Дню РоссииОбщество 8 июня, 21:40
Базаревич: преимущество БК ЦСКА над "Химками" в финале Единой лиги ВТБ великоСпорт 8 июня, 21:35
ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 8 июня, 21:29
Румынская теннисистка Халеп вышла в финал Открытого чемпионата ФранцииСпорт 8 июня, 21:13
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флагаСпорт 8 июня, 21:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив преимущество в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ над подмосковными "Химками. Об этом ТАСС рассказал почетный президент турнира Сергей Иванов.
В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА на своей площадке обыграл "Химки" со счетом 94:88.
"ЦСКА сыграл в своем стиле. Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков - как корова языком слизнула, - сказал Иванов. - Будет ли интрига в финальной серии? Не знаю, игра есть игра, но у ЦСКА подлиннее скамейка".
Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.