Швед: баскетболисты "Химок" сыграли неплохо, несмотря на поражение от ЦСКА

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" провели неплохую встречу, несмотря на поражение в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от ЦСКА. Об этом журналистам заявил защитник подмосковного клуба Алексей Швед.

В первой игре финальной серии ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 94:88.

"Играли не так плохо. Надо будет завтра хорошо отдохнуть, сделать выводы и работу над ошибками. Постараемся одержать победу в следующей игре. Нам это по силу", - сказал Швед.

Второй матч серии до трех побед пройдет в универсальном спортивном комплексе ЦСКА 10 июня.