Швед: баскетболисты "Химок" сыграли неплохо, несмотря на поражение от ЦСКА

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" провели неплохую встречу, несмотря на поражение в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от ЦСКА. Об этом журналистам заявил защитник подмосковного клуба Алексей Швед.
В первой игре финальной серии ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 94:88.
"Играли не так плохо. Надо будет завтра хорошо отдохнуть, сделать выводы и работу над ошибками. Постараемся одержать победу в следующей игре. Нам это по силу", - сказал Швед.
Второй матч серии до трех побед пройдет в универсальном спортивном комплексе ЦСКА 10 июня.