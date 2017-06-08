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Швед: баскетболисты "Химок" сыграли неплохо, несмотря на поражение от ЦСКА

Спорт
8 июня, 22:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Защитник подмосковного клуба считает, что у его команды есть шансы на победу во втором матче

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" провели неплохую встречу, несмотря на поражение в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от ЦСКА. Об этом журналистам заявил защитник подмосковного клуба Алексей Швед.

В первой игре финальной серии ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 94:88.

"Играли не так плохо. Надо будет завтра хорошо отдохнуть, сделать выводы и работу над ошибками. Постараемся одержать победу в следующей игре. Нам это по силу", - сказал Швед.

Второй матч серии до трех побед пройдет в универсальном спортивном комплексе ЦСКА 10 июня.

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