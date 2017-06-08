Крамник сыграл вничью с Со на шахматном супертурнире в Ставангере

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с американцем Уэсли Со в партии третьего тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Фабиано Каруана (США), Левон Аронян (Армения) - Аниш Гири (Нидерланды) также завершились вничью.
В турнирной таблице лидерство делят Накамура и Крамник (по 2 очка), далее идут Карякин, Карлсен, Каруана, Вашье- Лаграв, Со, Аронян (по 1,5), Ананд, Гири (по 1).
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.