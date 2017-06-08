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Клевцов: неудачный старт помешал Шубенкову выступить лучше на этапе "Бриллиантовой лиги"

Спорт
8 июня, 22:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Тренер спортсмена пообещал позвонить и обсудить с Шубенковым, почему тот так задержался на старте

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Сергей Шубенков имел возможность подняться выше третьего места в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, однако добиться лучшего результата ему помешал плохой старт. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

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Сергей Шубенков

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

Шубенков в четверг занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал Орландо Ортега (13,17), представляющий Испанию.

"Он засиделся на старте, что в итоге отразилось на результате, так разбегаться просто нельзя, и я хочу позвонить Сергею и обсудить, почему у него не задался старт, - заметил Клевцов. - Зато вторую половину дистанции он преодолел быстрее всех. По сравнению с первым стартом, который был в Шанхае, сегодня мы видим, конечно, значительный прогресс".

Шубенков открыл сезон 13 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и занял там пятое место с результатом 13,35 секунды. Турнир в американском Юджине, который проходил 26-27 мая, россиянин был вынужден пропустить из-за проблем с получением визы.

"Думаю, что вынужденный пропуск турнира в Юджине в какой-то степени пошел на пользу Сергею, но отсутствие соревновательной практики в течение длительного периода является минусом. Пропуск олимпийского сезона, конечно, также не пошел ему на пользу", - подытожил тренер.

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