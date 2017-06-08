Легкоатлет Шубенков заявил, что "с треском" проиграл соперникам старт забега в Риме

РИМ, 8 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков удивился тому, насколько быстро его соперники по этапу "Бриллиантовой лиги" в Риме начали забег. Об этом российский легкоатлет рассказал ТАСС после соревнований.

Шубенков в четверг занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал Орландо Ортега (13,17), представляющий Испанию.

"Дело не в том, что я "проспал" старт, просто как же они быстро стартуют! - сказал Шубенков. - У меня в этом сезоне такого пока еще нет, поэтому начало забега мне немного не удалось. Над его первой частью еще надо работать, пока этому не посвящали достаточно времени, поскольку занимались другими упражнениями. Я еще, разумеется, обсужу с тренером раскладку по барьерам, но первые два точно остались не за мной, я их с треском проиграл".

"Здесь попасть в тройку было не столь принципиально, поскольку на "Бриллиантовой лиге" важно быть только победителем. Тут для меняя было важнее улучшить собственное время, и мне это удалось. Я добавил по сезону полторы десятки, 13,21 для такого бега, в принципе, неплохо. Будем работать дальше", - отметил он.

В забеге не принимал участие обладатель лучшего времени сезона Омар Маклеод из Ямайки. "Омар бы меня еще больше наказал на первом барьере, так что и без него нормально", - сказал Шубенков.

Легкоатлет, выступающий под нейтральным флагом, открыл сезон 13 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и занял там пятое место с результатом 13,35 секунды. Турнир в американском Юджине, который проходил 26-27 мая, россиянин был вынужден пропустить из-за проблем с получением визы. Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.