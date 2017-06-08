Назаров: легкоатлетка Ласицкене в Риме в очередной раз доказала, что ей нет равных в мире

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, в очередной раз доказала, что ей нет равных в мире. Такое мнение высказал ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 метра. Второй стала Камила Лицвинко из Польши (1,96), третьей - украинка Юлия Левченко (1,94). Старт в Италии стал для Ласицкене третьим международным турниром после длительного перерыва, и каждый раз россиянка становилась первой. В активе Ласицкене победы на майском этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине, где она прыгнула на 2,03, и турнире в Польше (2,00).

"Маша в очередной раз доказала, что ей сейчас нет равных в мире. Мы ждем ее с нетерпением на домашнем старте в Жуковском 16 июня. Мария находится в очень хорошей форме, о чем свидетельствует и ее попытка установить личный рекорд", - заметил Назаров.

Ласицкене в ранге победительницы соревнований трижды пыталась прыгнуть на 2,05, но все попытки оказались неудачными.

Победительница летнего чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла в Риме четвертое место. Спортсменка показала результат 4,65 метра. Сидорова поделила четвертое место с немкой российского происхождения Лизой Рыжих. Победила гречанка Екатерини Стефаниди (4,85), второй стала кубинка Ярислей Сильва (4,75), третьей - новозеландка Элиза Маккартни (4,75).

"Что касается Анжелики, то она на своем первом международном старте сезона сумела улучшить свой лучший результат. В Сочи в конце мая она прыгнула на 4,60. Но ей было очень трудно выступать после полуторагодичного отсутствия зарубежных стартов. В Риме Сидорова показала очень достойный результат, а в дальнейшем она способна достаточно сильно прибавить", - считает Назаров.