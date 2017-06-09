Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Сидорова заявила, что пока не готова примерить на себя роль Исинбаевой

Спорт
9 июня, 0:04 UTC+3 РИМ корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Спортсменка на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме показала четвертый результат в секторе для прыжков с шестом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

РИМ, 8 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова пока не ставит перед собой задачу стать полноценной заменой в сборной России двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой, которая в прошлом году завершила карьеру. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после выступления на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, который стал для нее дебютным на международной арене после допуска к соревнованиям.

Смотрите также
Анжелика Сидорова

Россиянка Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на турнире в Риме

Сидорова, которая является победительницей летнего чемпионата Европы - 2014, с результатом 4,65 метра заняла четвертое место, разделив его с немкой российского происхождения Лизой Рыжих. Победила олимпийская чемпионка гречанка Екатерини Стефаниди (4,85).

"Я не думаю об этом, моя главная задача - показывать максимально возможный результат, превзойти же свои возможности мне не под силу, - сказала Сидорова, комментируя тот факт, что именно она сменила Исинбаеву в роли лидера сборной. - Мне сложно пока примерять на себя первый номер. За то время, что мы не выступали, уровень прыжков с шестом очень вырос. Сегодня на высоте 4,75 прыгало сразу шесть человек, и для меня это очень непривычно, надо прибавлять".

Комментируя свой результат, Сидорова отметила, что на высоте 4,75 метра она не сразу сумела выбрать правильный шест для прыжков.

"По причине того, что сезон только начинается, не было четкого понимания того, на каком шесте надо прыгать. И только в третьей попытке сделали то, что нужно. Если бы была еще одна, то я бы взяла и 4,75", - сказала Сидорова.

"Сегодня все прошло более-менее хорошо. Отрадно, что мы можем выступать на международных соревнованиях, сейчас надо, что называется, напрыгаться. Я чувствую, что результат будет выше и мне удастся приблизиться в личному рекорду (4,85 м). Хочется даже превзойти его, но все зависит от того, как будет складываться сезон", - добавила она.

Теплое приветствие

Спортсменка отметила, что соперницы очень тепло поприветствовали ее в секторе для прыжков.

"Меня все очень хорошо приняли: обнимали, говорили, что скучали и рады видеть. У нас со всеми девочками были хорошие отношения, поэтому я не считаю, что они думали обо мне что-то плохое", - отметила Сидорова.

Для Сидоровой этап в Риме стал первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах "Бриллиантовой лиги" в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. IAAF рассмотрела 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов.

Смотрите также

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Назаров: легкоатлетка Ласицкене в Риме в очередной раз доказала, что ей нет равных в мире

Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

Легкоатлет Шубенков заявил, что "с треском" проиграл соперникам старт забега в Риме

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
3
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
4
Sky: британские лейбористы призвали Мэй уйти в отставку при подтверждении данных экзитпола
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона
7
Под Петербургом электричка сошла с рельсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама