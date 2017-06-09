Легкоатлетка Сидорова заявила, что пока не готова примерить на себя роль Исинбаевой

РИМ, 8 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова пока не ставит перед собой задачу стать полноценной заменой в сборной России двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой, которая в прошлом году завершила карьеру. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после выступления на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, который стал для нее дебютным на международной арене после допуска к соревнованиям.

Сидорова, которая является победительницей летнего чемпионата Европы - 2014, с результатом 4,65 метра заняла четвертое место, разделив его с немкой российского происхождения Лизой Рыжих. Победила олимпийская чемпионка гречанка Екатерини Стефаниди (4,85).

"Я не думаю об этом, моя главная задача - показывать максимально возможный результат, превзойти же свои возможности мне не под силу, - сказала Сидорова, комментируя тот факт, что именно она сменила Исинбаеву в роли лидера сборной. - Мне сложно пока примерять на себя первый номер. За то время, что мы не выступали, уровень прыжков с шестом очень вырос. Сегодня на высоте 4,75 прыгало сразу шесть человек, и для меня это очень непривычно, надо прибавлять".

Комментируя свой результат, Сидорова отметила, что на высоте 4,75 метра она не сразу сумела выбрать правильный шест для прыжков.

"По причине того, что сезон только начинается, не было четкого понимания того, на каком шесте надо прыгать. И только в третьей попытке сделали то, что нужно. Если бы была еще одна, то я бы взяла и 4,75", - сказала Сидорова.

"Сегодня все прошло более-менее хорошо. Отрадно, что мы можем выступать на международных соревнованиях, сейчас надо, что называется, напрыгаться. Я чувствую, что результат будет выше и мне удастся приблизиться в личному рекорду (4,85 м). Хочется даже превзойти его, но все зависит от того, как будет складываться сезон", - добавила она.

Теплое приветствие

Спортсменка отметила, что соперницы очень тепло поприветствовали ее в секторе для прыжков.

"Меня все очень хорошо приняли: обнимали, говорили, что скучали и рады видеть. У нас со всеми девочками были хорошие отношения, поэтому я не считаю, что они думали обо мне что-то плохое", - отметила Сидорова.

Для Сидоровой этап в Риме стал первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах "Бриллиантовой лиги" в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. IAAF рассмотрела 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов.