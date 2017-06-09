Тренер: легкоатлетке Сидоровой в Риме было важно вспомнить ощущения международных стартов

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме не ставила перед собой задачу победить любой ценой, более важным для спортсменки было возвращение на международную арену и получение очень ценного опыта участия в зарубежных стартах. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Сидорова стала в Риме четвертой, показав результат 4,65 метра. Она разделила четвертое место с немкой российского происхождения Лизой Рыжих. Победила гречанка Екатерини Стефаниди (4,85), второй стала кубинка Ярислей Сильва (4,75), третьей - новозеландка Элиза Маккартни (4,75).

"Мы, в принципе, рассчитывали на этот результат, но высота 4,65 не отражает уровень ее готовности, - считает Абрамова. - Анжелике сейчас куда важнее вспомнить ощущения международных стартов, чтобы как можно быстрее втянуться в соревновательный ритм. Задача выполнена, она показала хорошие прыжки. Все идет по плану".

"Во время разминки Анжелика проехала рукой по шесту и получила ожог. После этого ей было очень больно", - заметила тренер.

Для Сидоровой этап в Риме стал первым международным стартом сезона, также спортсменка планирует выступления на этапах "Бриллиантовой лиги" в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).