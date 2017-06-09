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Заокеанский вояж: гонщики "Формулы-1" проведут этап в Канаде

Спорт
9 июня, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Первая часть свободных заездов начнется в 17:00 мск, вторая - в 21:00, в субботу состоятся третья свободная практика (17:00) и квалификация (20:00)

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель

© EPA/SRDJAN SUKI

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программа седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Канады - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Шесть этапов позади, а лидером впервые за последние сезоны является не представитель команды "Мерседес". Четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель из "Феррари", наконец, получил в свое распоряжение конкурентоспособную машину, которая позволяет ему показывать высокие и стабильные результаты: в шести гонках он одержал три победы и еще трижды финишировал вторым. Его главный конкурент в борьбе за титул трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" пока же выступает нестабильно и уже уступает немцу 25 очков. Если британец не сможет найти стабильную скорость, то без осечки Феттеля догнать его ему будет непросто.

Автодром имени Жиля Вильнева построен на искусственном острове Нотр-Дам, на реке Святого Лаврентия. Канадская трасса славится как километровыми скоростными прямыми, так и сложными изгибами, преодоление которых играет немалую роль при итоговой классификации. К тому же заградительные барьеры, которых надо избегать, находятся почти рядом с трассой. Самым же опасным местом автодрома является отбойник в последнем повороте, который в 1999 году приобрел имя "Стена чемпионов", поскольку тогда свои машины здесь разбили Михаэль Шумахер, Дэймон Хилл и Жак Вильнев.

Рекордсменом по числу побед на Гран-при Канады является Шумахер, который побеждал семь раз. Среди действующих пилотов пять раз победу праздновал Хэмилтон, по разу выигрывали финн Кими Райкконен, испанец Фернандо Алонсо, Феттель и австралиец Даниэль Риккьярдо.

Первая часть свободных заездов начнется в 17:00 мск, вторая - в 21:00. В субботу состоятся третья свободная практика (17:00) и квалификация (20:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (21:00).

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