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Слуцкий посоветовал англичанам посетить чемпионат мира 2018 года в России

Спорт
9 июня, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

По словам бывшего наставника сборной России и ЦСКА, гостям футбольных турниров в России не стоит волноваться и беспокоиться, их ждут прекрасные соревнования

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью английскому изданию Independent посоветовал английским болельщикам посетить чемпионат мира 2018 года в России, чтобы получить незабываемые и позитивные впечатления. 

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Леонид Слуцкий

СМИ: Слуцкий на следующей неделе подпишет с "Халлом" двухлетний контракт

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий с января проживает в Англии, где проходит стажировку и изучает английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском футбольном клубе.

Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с английским клубом второго дивизиона "Халл Сити".

"У меня есть для вас совет - если хотите получить незабываемые впечатления и позитивный опыт, то обязательно приезжайте на чемпионат мира в Россию в 2018 году. Все в России гордятся, что у нас будут крупные международные турниры (Кубок конфедераций и ЧМ-2018) и постараются сделать их особенными. Олимпиада-1980 была одной из лучших в истории, а Игры-2014 в Сочи - это фантастические зимние Олимпийские игры", - сказал Слуцкий.

"В каждой стране есть свои проблемы, но хулиганство и расизм встречаются во многих местах, не только в России, к этим явлениям никак нельзя относиться терпимо. Наши сердца всегда открыты для иностранцев. Вам не стоит волноваться, вас ждет прекрасный турнир", - добавил он.

46-летний российский специалист также отметил, что готов начать работу во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (чемпионшипе), но хочет возглавить команду премьер-лиги. "Я готов начать работу в чемпионшипе, понимая, что у меня нет опыта управления командой в лучшей лиге мира, - сказал Слуцкий. - Конечно, хотелось бы работать в премьер- лиге, но я готов начать со второго дивизиона. Для меня это вызов".

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

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