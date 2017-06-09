Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в США

Парламент Японии одобрил законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 9 июня, 4:17
Reuters: Deutsche Bank отказался предоставить данные о причастности РФ к займам ТрампаМеждународная панорама 9 июня, 3:49
Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в СШАСпорт 9 июня, 2:57
КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракетМеждународная панорама 9 июня, 2:26
Слуцкий посоветовал англичанам посетить чемпионат мира 2018 года в РоссииСпорт 9 июня, 1:55
Заокеанский вояж: гонщики "Формулы-1" проведут этап в КанадеСпорт 9 июня, 0:55
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в ИерусалимМеждународная панорама 9 июня, 0:51
Госдеп не считает эскалацией авиаудар по проправительственным силам на юге СирииМеждународная панорама 9 июня, 0:42
Тренер: легкоатлетке Сидоровой в Риме было важно вспомнить ощущения международных стартовСпорт 9 июня, 0:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Три американки решили предпринять попытку установить рекорд и втроем пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив на одной доске для серфинга, используя для передвижения весло.
Как сообщило агентство Пренса Латина, девушки стартовали в четверг от яхт-клуба "Марина Хемингуэй" на западе кубинской столицы. Завершить путешествие они планируют в городе Ки-Уэст в штате Флорида. Преодолеть дистанцию длиной 180 км спортсменки рассчитывают за 20-25 часов. В пути девушки буду меняться каждые два часа: одна из них будет грести, стоя на доске, две другие - отдыхать на катамаране, который будет сопровождать их на протяжении всего пути.
Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг, он преодолел дистанцию за 28 часов. Втроем на одной доске для серфинга пролив еще не пересекали.
"Мы совершаем это путешествие во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США. Кроме того, таким образом мы хотим собрать средства для помощи больным раком и спортсменам-инвалидам", - рассказала одна из участниц заплыва, 33-летняя Синтия Агилар, бабушка которой родилась на Кубе. Синтия работает спасателем на пляже в Майами, а ее спутницы - преподавательницами в школе.
Добраться с Кубы в США вплавь практически невозможно из- за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки, стала четыре года назад американская пловчиха Дайана Найад, которая в возрасте 64 лет преодолела дистанцию за 53 часа, не совершив ни единой остановки.
После того, как в декабре 2014 года Гавана и Вашингтон запустили процесс нормализации отношений, контакты между Кубой и США значительно активизировались. В частности, возобновились парусные гонки из одной страны в другую. Так, марте этого года состоялась первая почти за 60 лет - со времен победы на острове революции во главе с Фиделем Кастро в 1959 году - регата между американским Сент- Питерсбергом и Гаваной.