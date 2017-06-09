Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в США

ГАВАНА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Три американки решили предпринять попытку установить рекорд и втроем пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив на одной доске для серфинга, используя для передвижения весло.

Как сообщило агентство Пренса Латина, девушки стартовали в четверг от яхт-клуба "Марина Хемингуэй" на западе кубинской столицы. Завершить путешествие они планируют в городе Ки-Уэст в штате Флорида. Преодолеть дистанцию длиной 180 км спортсменки рассчитывают за 20-25 часов. В пути девушки буду меняться каждые два часа: одна из них будет грести, стоя на доске, две другие - отдыхать на катамаране, который будет сопровождать их на протяжении всего пути.

Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг, он преодолел дистанцию за 28 часов. Втроем на одной доске для серфинга пролив еще не пересекали.

"Мы совершаем это путешествие во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США. Кроме того, таким образом мы хотим собрать средства для помощи больным раком и спортсменам-инвалидам", - рассказала одна из участниц заплыва, 33-летняя Синтия Агилар, бабушка которой родилась на Кубе. Синтия работает спасателем на пляже в Майами, а ее спутницы - преподавательницами в школе.

Добраться с Кубы в США вплавь практически невозможно из- за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки, стала четыре года назад американская пловчиха Дайана Найад, которая в возрасте 64 лет преодолела дистанцию за 53 часа, не совершив ни единой остановки.

После того, как в декабре 2014 года Гавана и Вашингтон запустили процесс нормализации отношений, контакты между Кубой и США значительно активизировались. В частности, возобновились парусные гонки из одной страны в другую. Так, марте этого года состоялась первая почти за 60 лет - со времен победы на острове революции во главе с Фиделем Кастро в 1959 году - регата между американским Сент- Питерсбергом и Гаваной.