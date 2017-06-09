Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в США

Спорт
9 июня, 2:57 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

По словам девушек, они совершают путешествие во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Американец Бен Фрайберг, ставший первым человеком, пересекшим Флоридский пролив на доске для серфинга с веслом

Американец Бен Фрайберг, ставший первым человеком, пересекшим Флоридский пролив на доске для серфинга с веслом

©  EPA/CAROL TEDESCO

ГАВАНА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Три американки решили предпринять попытку установить рекорд и втроем пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив на одной доске для серфинга, используя для передвижения весло.

Как сообщило агентство Пренса Латина, девушки стартовали в четверг от яхт-клуба "Марина Хемингуэй" на западе кубинской столицы. Завершить путешествие они планируют в городе Ки-Уэст в штате Флорида. Преодолеть дистанцию длиной 180 км спортсменки рассчитывают за 20-25 часов. В пути девушки буду меняться каждые два часа: одна из них будет грести, стоя на доске, две другие - отдыхать на катамаране, который будет сопровождать их на протяжении всего пути.

Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг, он преодолел дистанцию за 28 часов. Втроем на одной доске для серфинга пролив еще не пересекали.

"Мы совершаем это путешествие во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США. Кроме того, таким образом мы хотим собрать средства для помощи больным раком и спортсменам-инвалидам", - рассказала одна из участниц заплыва, 33-летняя Синтия Агилар, бабушка которой родилась на Кубе. Синтия работает спасателем на пляже в Майами, а ее спутницы - преподавательницами в школе.

Добраться с Кубы в США вплавь практически невозможно из- за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки, стала четыре года назад американская пловчиха Дайана Найад, которая в возрасте 64 лет преодолела дистанцию за 53 часа, не совершив ни единой остановки.

После того, как в декабре 2014 года Гавана и Вашингтон запустили процесс нормализации отношений, контакты между Кубой и США значительно активизировались. В частности, возобновились парусные гонки из одной страны в другую. Так, марте этого года состоялась первая почти за 60 лет - со времен победы на острове революции во главе с Фиделем Кастро в 1959 году - регата между американским Сент- Питерсбергом и Гаваной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
3
КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет
4
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
5
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
6
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
7
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
Темы дня
Загрузка...
Реклама