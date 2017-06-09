Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018

Лидер британской Лейбористской партии сохранил свое место в парламентеМеждународная панорама 9 июня, 5:36
Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018Спорт 9 июня, 5:13
Facebook открыла вакансию специалиста по взаимодействию с властями РоссииОбщество 9 июня, 5:09
Тереза Мэй переизбрана в парламентМеждународная панорама 9 июня, 5:08
Стивен Сигал стал гостем приема ко Дню России в БангкокеКультура 9 июня, 4:32
Парламент Японии одобрил законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 9 июня, 4:17
Reuters: Deutsche Bank отказался предоставить данные о причастности РФ к займам ТрампаМеждународная панорама 9 июня, 3:49
Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в СШАСпорт 9 июня, 2:57
КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракетМеждународная панорама 9 июня, 2:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
В составе американской команды дважды отличился Кристиан Пулишич (52-я и 62-я минуты).
Американцы набрали 7 очков в пяти матчах и поднялись на третье место в отборочной группе. Лидирует сборная Мексики (10 очков после четырех туров), второе место занимает сборная Коста-Рики (7), четвертое - Панамы (5), пятое - Гондураса (4), шестое - Тринидада и Тобаго (3). Также в ночь на пятницу в рамках 5-го тура состоятся матчи Коста-Рика - Панама и Мексика - Гондурас.
Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.