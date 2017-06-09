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Дубль Пулишича принес сборной США победу над командой Тринидада и Тобаго в отборе ЧМ-2018

Спорт
9 июня, 5:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Сборная США победила со счетом 2:0 и поднялась на третье место в группе финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне КОНКАКАФ

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Полузащитник сборной США по футболу Кристиан Пулишич (в центре) в матче против команды Тринидада и Тобаго

Полузащитник сборной США по футболу Кристиан Пулишич (в центре) в матче против команды Тринидада и Тобаго

© AP Photo/David Zalubowski

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В составе американской команды дважды отличился Кристиан Пулишич (52-я и 62-я минуты).

Американцы набрали 7 очков в пяти матчах и поднялись на третье место в отборочной группе. Лидирует сборная Мексики (10 очков после четырех туров), второе место занимает сборная Коста-Рики (7), четвертое - Панамы (5), пятое - Гондураса (4), шестое - Тринидада и Тобаго (3). Также в ночь на пятницу в рамках 5-го тура состоятся матчи Коста-Рика - Панама и Мексика - Гондурас.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

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