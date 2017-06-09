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Гол Малкина помог "Питтсбургу" выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

Спорт
9 июня, 5:55 дата обновления: 9 июня, 5:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

"Питтсбург" на своей площадке разгромил "Нэшвилл" и повел в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 3-2, шестой матч пройдет в ночь на понедельник на домашней арене "Нэшвилла"

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Партнеры по команде поздравляют Евгения Малкина (слева) с заброшенной шайбой

Партнеры по команде поздравляют Евгения Малкина (слева) с заброшенной шайбой

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Питтсбург" на своей площадке крупно победил "Нэшвилл" со счетом 6:0 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2.

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Джастин Шультц (2-я минута), Брайан Раст (7), Евгений Малкин (20), Конор Шири (22), Фил Кессел (29) и Рон Хэйнси (37). Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне был заменен перед началом второго периода на Юусе Сароса. В стартовой 20-минутке встречи Ринне смог отразить 6 из 9 бросков по воротам. В свою очередь, вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей в третий раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности в матче плей-офф.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 14 минут 3 секунды, нанес два броска по воротам "Нэшвилла", забросил шайбу, отдал результативную передачу и провел пять силовых приемов.

Малкин забросил десятую шайбу в текущем плей-офф и продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров. На счету российского хоккеиста 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 24 матчах Кубка Стэнли. На втором месте идет одноклубник россиянина Сидни Кросби, отдавший три голевые передачи в пятой встрече серии, в активе Кросби 27 очков (8+19) в 23 матчах. Лучшим игроком встречи был признан Кросби, второй звездой стал Кессел, третьей – Хэйнси.

Гол Малкина.

"Питтсбург" во второй раз в истории сумел одержать крупную победу в матче финала Кубка Стэнли, оставив свои ворота в неприкосновенности. Впервые подобное произошло более 26 лет назад, когда 25 мая 1991 года хоккеисты "Питтсбурга" со счетом 8:0 разгромили клуб "Миннесота Норт Старз" в шестом матче финальной серии и впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Данная победа является самой крупной в истории финальных серий плей-офф НХЛ. 

Малкин стал четвертым игроком, родившимся в Европе, на счету которого не менее трех розыгрышей Кубка Стэнли, в каждом из которых он забрасывал более 10 шайб. Помимо текущего сезона, россиянин забросил 10 шайб в плей-офф сезона-2007/08, а также отличился 14 раз в плей-офф сезона-2008/09. Ранее из европейских игроков в НХЛ подобного добивались лишь финн Яри Курри (5 розыгрышей плей-офф), чех Яромир Ягр и финн Эса Тикканен (оба - по 3 розыгрыша). Всего же на счету 30-летнего российского нападающего теперь 58 голов в 148 матчах плей-офф НХЛ, по этому показателю он вышел на 34-е место в истории лиги, сравнявшись с такими известными хоккеистами, как Майк Модано, Ги Лафлёр, Люк Робитайл и Берни Джефрион.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Питтсбурга". Первые два матча "Питтсбург" выиграл на своей площадке - 5:3, 4:1. Затем "Нэшвилл" сравнял счет в серии, также одержав две победы на домашнем льду - 5:1, 4:1. Шестой матч финала Кубка Стэнли пройдет в ночь на понедельник на домашней арене "Нэшвилла".

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