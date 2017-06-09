Сборная Соломоновых островов победила команду Папуа-Новой Гвинеи в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Соломоновых островов обыграла команду Папуа-Новой Гвинеи со счетом 3:2 в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В составе победителей отличились Аткен Кауа (12-я минута), Бенжамин Тотори (37), Майка Леаалафала (74). В составе команды Папуа-Новой Гвинеи мячи забили Майкл Фостер (48), Патрик Айза (61).

Сборная Соломоновых островов занимает второе место в группе B зоны Океании с шестью очками после трех матчей, команда Папуа-Новой Гвинеи занимает третью строчку с тремя очками после трех матчей. Лидирует в группе сборная Таити (6).

Победители групп А и B сыграют между собой за право выступить в межконтинентальных стыковых матчах со сборной, занявшей пятое место в зоне Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Межконтинентальные стыковые матчи состоятся в ноябре.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.