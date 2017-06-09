Шляхтин: российские легкоатлеты возвращаются и доказывают, что умеют побеждать

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские легкоатлеты возвращаются и доказывают, что они - лучшие и способны побеждать даже после длительного отстранения от международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"Я рад, что российские легкоатлеты возвращаются и сразу доказывают, что мы - лучшие и умеем побеждать даже после такого долгого отстранения, - сказал Шляхтин. - Я считаю, что надо побеждать без помпезности, суеты и лишних эмоций. Вышел и победил. Раньше времени не надо нагнетать, необходимо спокойно подойти к чемпионату мира".

В четверг чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Риме, показав результат 2 метра. Победа стала третьей подряд для спортсменки после получения разрешения на выступление под нейтральным флагом. Ранее она одержала победы на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра.

Кроме того, на турнире в Риме чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков занял третье место, показав время 13,21 секунды - это его лучший личный результат в сезоне. Ранее на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - Шубенков занял пятое место.

ИААФ пока допустила к участию в соревнованиях 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Шубенков, Дарья Клишина, Ласицкене и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены. Выступать россияне могут только под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ все еще приостановлено.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в августе в Лондоне.