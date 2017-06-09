В Сеуле открылись ежегодные "Пушкинские чтения"Культура 9 июня, 10:20
Археологи обнаружили руины четырех древних церквей при строительных работах в МосквеМосква 9 июня, 10:20
Вратарь Джанаев покинул "Ростов"Спорт 9 июня, 10:17
Шляхтин: российские легкоатлеты возвращаются и доказывают, что умеют побеждатьСпорт 9 июня, 10:00
Спасатели укрепляют дамбы в Вагайском районе Тюменской области из-за подъема водыНовости Урала 9 июня, 9:42
СМИ: Мэй не намерена уходить в отставкуМеждународная панорама 9 июня, 9:38
Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"Культура 9 июня, 9:30
Площадь пожаров в сибирской тайге выросла за сутки до 4,5 тыс. гаСибирь 9 июня, 9:16
Покупатели квартир в долгострое приостановили голодовку в центре НовосибирскаСибирь 9 июня, 9:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" не будет продлевать контракт с вратарем Сосланом Джанаевым, который истекает 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"За три года "Ростов" для меня стал по настоящему родным, - приводит пресс-служба слова Джанаева. - Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере".
Джанаев выступал за "Ростов" с 2014 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел за "Ростов" 23 матча, в том числе в Лиге чемпионов, сыграв 10 матчей "на ноль". В составе этого клуба Джанаев стал серебряным призером чемпионата России.