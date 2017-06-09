Вратарь Джанаев покинул "Ростов"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" не будет продлевать контракт с вратарем Сосланом Джанаевым, который истекает 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"За три года "Ростов" для меня стал по настоящему родным, - приводит пресс-служба слова Джанаева. - Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере".

Джанаев выступал за "Ростов" с 2014 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел за "Ростов" 23 матча, в том числе в Лиге чемпионов, сыграв 10 матчей "на ноль". В составе этого клуба Джанаев стал серебряным призером чемпионата России.