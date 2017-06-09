Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вратарь Джанаев покинул "Ростов"

Спорт
9 июня, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Клуб не будет продлевать контракт с голкипером

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сослан Джанаев

Сослан Джанаев

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" не будет продлевать контракт с вратарем Сосланом Джанаевым, который истекает 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"За три года "Ростов" для меня стал по настоящему родным, - приводит пресс-служба слова Джанаева. - Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере".

Джанаев выступал за "Ростов" с 2014 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел за "Ростов" 23 матча, в том числе в Лиге чемпионов, сыграв 10 матчей "на ноль". В составе этого клуба Джанаев стал серебряным призером чемпионата России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
3
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
4
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
5
Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
СМИ: Мэй не намерена уходить в отставку
Темы дня
Загрузка...
Реклама