"Ростов" не будет продлевать контракт с защитником Навасом

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" не будет продлевать соглашение с испанским защитником Сесаром Навасом, которое истекает 30 июня. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
Навас поблагодарил болельщиков "Ростова" за поддержку и пожелал команде удачи в следующих сезонах.
Защитник выступал за "Ростов" с 2015 года. В прошедшем сезоне 37-летний футболист провел за команду 38 матчей, в которых забил один мяч. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) Навас также выступал за казанский "Рубин", в составе которого стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка страны (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2013).
Также команду покинул вратарь Никита Медведев. В прошедшем сезоне 22-летний голкипер провел за "Ростов" 22 матча, в которых оформил 11 игр "на ноль". Также Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России (988 минут).