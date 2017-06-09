"Ростов" не будет продлевать контракт с защитником Навасом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" не будет продлевать соглашение с испанским защитником Сесаром Навасом, которое истекает 30 июня. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Навас поблагодарил болельщиков "Ростова" за поддержку и пожелал команде удачи в следующих сезонах.

Защитник выступал за "Ростов" с 2015 года. В прошедшем сезоне 37-летний футболист провел за команду 38 матчей, в которых забил один мяч. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) Навас также выступал за казанский "Рубин", в составе которого стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка страны (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2013).

Также команду покинул вратарь Никита Медведев. В прошедшем сезоне 22-летний голкипер провел за "Ростов" 22 матча, в которых оформил 11 игр "на ноль". Также Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России (988 минут).