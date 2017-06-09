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Футболист Марат Измайлов перешел в московский "Арарат"

Спорт
9 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Срок, на который подписан контракт с полузащитником, не сообщается

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Марат Измайлов

Марат Измайлов

© AP Photo/Steven Governo

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов подписал контракт с московским футбольным клубом "Арарат". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Срок, на который заключено соглашение, не разглашаются.

Измайлов ранее выступал за московский "Локомотив", португальские "Спортинг" и "Порту", азербайджанскую "Габалу". В "Краснодаре" играл в 2014-2015 годах, с июля 2016 года по зиму 2017-го. Выступал за сборную России в 2001-2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.

Клуб "Арарат" (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Ранее в клуб перешел другой бывший футболист сборной России - нападающий Роман Павлюченко.

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