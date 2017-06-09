Агент: контракт с московским "Араратом" - не последний в карьере Измайлова

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Однолетний контракт с московским "Араратом" не будет последним в карьере бывшего футболиста сборной России Марата Измайлова, игрок не задумывается о прекращении выступлений. Об этом ТАСС сообщил агент 34-летнего полузащитника Паулу Барбоза.

В пятницу было объявлено о том, что бывший полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов подписал контракт с московским клубом "Арарат".

"Конечно же, это будет не последний контракт в карьере Марата, о таком даже речи не идет. Соглашение с "Араратом" рассчитано на год, при этом условия таковы, что Марат может покинуть клуб в любой момент без всяких компенсаций", - сказал Барбоза.

На вопрос, почему Измайлов выбрал "Арарат", агент ответил: "Туда перешли его друзья, он хочет быть с ними. Плюс Марату необходимо набрать форму, и "Арарат" - хороший вариант для этого. Это промежуточный вариант".

Измайлов ранее выступал за московский "Локомотив", португальские "Спортинг" и "Порту", азербайджанскую "Габалу, "Краснодар". Краснодарскую команду он покинул в марте этого года. Полузащитник выступал за сборную России в 2001-2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.

Клуб "Арарат" (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Ранее в клуб перешел другой бывший футболист сборной России - нападающий Роман Павлюченко.