Футболист "Зенита" Дзюба может перенести операцию на колене и пропустить месяц

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающему петербургского "Зенита" Артеме Дзюбе может понадобиться операция на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор футбольного клуба Константин Сарсания.

О проблемах 28-летнего форварда с коленом стало известно по ходу прошедшего сезона. Из-за них Дзюба пропустил два сбора команды России, а также не сыграет на Кубке конфедераций. В мае теперь уже бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что нападающему необходимо сделать паузу после сезона, чтобы не усугублять ситуацию.

"Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать - колено начинает опухать. Сейчас тренерский штаб решит - либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник", - сообщил Сарсания.

Несмотря на проблемы с коленом, Дзюба в прошедшем сезоне провел 33 игры за "Зенит", в том числе шесть в Лиге Европы, в которых отметился 14 голами.