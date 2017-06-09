В Сочи запретили продажу алкоголя в радиусе 500 м от спортобъектов Кубка конфедераций

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Сочи ввели временный запрет на продажу алкогольных напитков в радиусе 500 метров от тренировочных площадок команд-участниц Кубка конфедераций по футболу и стадиона "Фишт". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города-курорта.

"Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года будет запрещена реализация алкогольной продукции в радиусе 500 метров от объектов спорта накануне матчей и в день их проведения. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкогольной продукции в стекле.

Запрет будет действовать с 18 по 29 июня", - говорится в сообщении.

В дни Кубка конфедераций продавать любой алкоголь, в том числе пиво, не будут возле двух тренировочных площадок на улице Ленина в Адлерском районе Сочи, рядом с полями, где будут готовиться команды к матчу, на улице Бзугу и Чекменева, а также непосредственно возле самого стадиона "Фишт".

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня - Германия и Камерун. Также в Сочи 29 июня пройдет один из двух полуфиналов.