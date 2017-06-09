Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сочи запретили продажу алкоголя в радиусе 500 м от спортобъектов Кубка конфедераций

Спорт
9 июня, 12:11 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, июня. /ТАСС

Запрет будет действовать с 18 по 29 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Сочи ввели временный запрет на продажу алкогольных напитков в радиусе 500 метров от тренировочных площадок команд-участниц Кубка конфедераций по футболу и стадиона "Фишт". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города-курорта.

Смотрите также
Болельщицы в баре во время просмотра футбольного матча

Заксобрание Петербурга ограничило продажу алкоголя во время матчей Кубка конфедераций

"Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года будет запрещена реализация алкогольной продукции в радиусе 500 метров от объектов спорта накануне матчей и в день их проведения. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкогольной продукции в стекле.

Запрет будет действовать с 18 по 29 июня", - говорится в сообщении.

В дни Кубка конфедераций продавать любой алкоголь, в том числе пиво, не будут возле двух тренировочных площадок на улице Ленина в Адлерском районе Сочи, рядом с полями, где будут готовиться команды к матчу, на улице Бзугу и Чекменева, а также непосредственно возле самого стадиона "Фишт".

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня - Германия и Камерун. Также в Сочи 29 июня пройдет один из двух полуфиналов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Назарбаев: ШОС вступила в новый этап развития как "Шанхайская восьмерка"
3
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
4
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
5
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
6
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
7
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама