В Сочи запретили продажу алкоголя в радиусе 500 м от спортобъектов Кубка конфедераций

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СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Сочи ввели временный запрет на продажу алкогольных напитков в радиусе 500 метров от тренировочных площадок команд-участниц Кубка конфедераций по футболу и стадиона "Фишт". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города-курорта.
"Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года будет запрещена реализация алкогольной продукции в радиусе 500 метров от объектов спорта накануне матчей и в день их проведения. Кроме того, вводится запрет на продажу и употребление алкогольной продукции в стекле.
Запрет будет действовать с 18 по 29 июня", - говорится в сообщении.
В дни Кубка конфедераций продавать любой алкоголь, в том числе пиво, не будут возле двух тренировочных площадок на улице Ленина в Адлерском районе Сочи, рядом с полями, где будут готовиться команды к матчу, на улице Бзугу и Чекменева, а также непосредственно возле самого стадиона "Фишт".
Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня - Германия и Камерун. Также в Сочи 29 июня пройдет один из двух полуфиналов.