Футболисты сборной России выйдут на матч с чилийцами в майках в поддержку Зобнина

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболисты сборной России выйдут на товарищеский матч с командой Чили в майках в поддержку получившего травму партнера по команде Романа Зобнина. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента Российского футбольного союза (РФС) по информационной политике Игорь Владимиров.

В первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, Зобнин получил травму и смог покинуть поле только на носилках. Во вторник врач российской команды Эдуард Безуглов сообщил, что игрок отправится в Италию, где ему с большой долей вероятности будет сделана операция. По словам врача, Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцев, он пропустит Кубок конфедераций.

"На предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина", - сообщил Владимиров.

Матч россиян и чилийцев пройдет на домашнем стадионе ЦСКА 9 июня.