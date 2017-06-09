Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты сборной России выйдут на матч с чилийцами в майках в поддержку Зобнина

Спорт
9 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Игрок получил травму в товарищеском матче с венграми и пропустит Кубок конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Зобнин (вверху)

Роман Зобнин (вверху)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболисты сборной России выйдут на товарищеский матч с командой Чили в майках в поддержку получившего травму партнера по команде Романа Зобнина. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента Российского футбольного союза (РФС) по информационной политике Игорь Владимиров.

В первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, Зобнин получил травму и смог покинуть поле только на носилках. Во вторник врач российской команды Эдуард Безуглов сообщил, что игрок отправится в Италию, где ему с большой долей вероятности будет сделана операция. По словам врача, Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцев, он пропустит Кубок конфедераций.

"На предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина", - сообщил Владимиров.

Матч россиян и чилийцев пройдет на домашнем стадионе ЦСКА 9 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
2
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
3
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
4
Почти половина россиян осуждает непатриотичное поведение
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье
7
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала
Темы дня
Загрузка...
Реклама