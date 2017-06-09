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РФС ожидает минимум 21 тысячу зрителей на матче сборных России и Чили

Спорт
9 июня, 11:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Встреча пройдет на московской "Арене ЦСКА"

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Не менее 21 тысячи зрителей ожидается на товарищеском матче между сборными России и Чили по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"На утро пятницы продано 18 тысяч билетов. Но мы ожидаем, что на матче соберется минимум 21 тысяча зрителей", - сказали в пресс-службе.

Матч пройдет в пятницу в Москве на стадионе "Арена ЦСКА", игра начнется в 19:00 мск.

Игра с чилийцами станет последней для сборной России перед Кубком конфедераций. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня).

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